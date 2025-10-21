Кафельников не верит, что Медведев вновь выиграет турнир «Большого шлема»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о шансах Даниила Медведева на победу в турнире «Большого шлема».

19 октября россиянин стал победителем турнира в Алма-Ате.

«Даниил завоевал титул, который, наверное, многие ждали. Включая его самого. Два года ничего не было, и вот победа — это очень приятно. Я лично не очень верю, что он сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы в турнирах «Большого шлема». Маловероятно это», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Медведев стал победителем открытого чемпионата США в 2021 году.