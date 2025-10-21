Кафельников не верит, что Медведев вновь выиграет турнир «Большого шлема»

21 октября, 14:30
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о шансах Даниила Медведева на победу в турнире «Большого шлема».
19 октября россиянин стал победителем турнира в Алма-Ате.
«Даниил завоевал титул, который, наверное, многие ждали. Включая его самого. Два года ничего не было, и вот победа — это очень приятно. Я лично не очень верю, что он сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы в турнирах «Большого шлема». Маловероятно это», — цитирует Кафельникова ТАСС.
Медведев стал победителем открытого чемпионата США в 2021 году.
Djin Ignatov
Видимо он прав ! Потому что выиграв этот , на котором просто не было сильных игроков ! Поэтому и на финал пришла его жена !!! Она отлично помнит как в предыдущем финале он проиграл и КУРОЧИЛ свою клюшку в течении 5 минут ! Она заранее покинула поле , зная что последует за проигрышем !!!
21.10.2025
MVD1969
В Иванишевича тоже не верили.
21.10.2025