Кафельников — о допуске российских теннисистов на Уимблдон-2023: «Это должно было случиться»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российских и белорусских теннисистов допустят до Уимблдона-2023 после запрета на участие в прошлом году.

«Я этого ждал. Это должно было случиться. Сейчас российские теннисисты играют где хотят и когда хотят. Единственное ограничение — это командные турниры», — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.