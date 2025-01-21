Кафельников оценил на удовлетворительно выступление россиян на Australian Open в одиночном разряде

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских теннисистов на Australian Open-2025 в одиночном разряде.

«Наверное, итог удовлетворительный. Девочки сыграли в силу своих возможностей, может, даже выше, чем мы ожидали. Мужская половина, конечно, ниже. Поэтому все так выровнялось на удовлетворительно», — сказал Кафельников «СЭ».

Матчи основных сеток Australian Open проходят с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

(Александр Абустин)