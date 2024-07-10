Кафельников: «Джокович доказал, что готов выигрывать еще один турнир «Большого шлема»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением об игре сербского теннисиста Новака Джоковича на Уимблдоне-2024.

«Не знаю, была ли новость про операцию на колене тактическом ходом со стороны Джоковича перед Уимблдоном. Всякое может быть. Вчера Джокович доказал, что готов выигрывать еще один турнир «Большого шлема». Судя по его результатам, он на травму внимания не обращает. Не думаю, что соперники из-за его проблем с коленом расслабленно относятся к нему. На этих стадиях нет шапкозакидательских настроений», — цитирует Кафельникова Legalbet.

В 1/8 финала Уимблдона Джокович со счетом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл датчанина Хольгера Руне. В четвертьфинале турнира 10 июля он встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.