Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:18

Кафельников: «Джокович доказал, что готов выигрывать еще один турнир «Большого шлема»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением об игре сербского теннисиста Новака Джоковича на Уимблдоне-2024.

«Не знаю, была ли новость про операцию на колене тактическом ходом со стороны Джоковича перед Уимблдоном. Всякое может быть. Вчера Джокович доказал, что готов выигрывать еще один турнир «Большого шлема». Судя по его результатам, он на травму внимания не обращает. Не думаю, что соперники из-за его проблем с коленом расслабленно относятся к нему. На этих стадиях нет шапкозакидательских настроений», — цитирует Кафельникова Legalbet.

В 1/8 финала Уимблдона Джокович со счетом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл датчанина Хольгера Руне. В четвертьфинале турнира 10 июля он встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Источник: Legalbet
Теннис
Уимблдон
Евгений Кафельников
Новак Джокович
0
Читайте также
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Медведев выбил Синнера и сыграет с Алькарасом на Уимблдоне
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
«Моя цель всегда одна». Медведев выбил Синнера и вышел на Алькараса
Алькарас победил Томми Пола и сыграет с Медведевым в полуфинале Уимблдона
«Хотелось помучить его». Медведев разобрался с Синнером в четвертьфинале Уимблдона
Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
Джокович — о болельщиках: «Знаю, что они болели за Руне, но это всего лишь повод освистать меня»
Джокович в рекордный 60-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Моя цель всегда одна». Медведев выбил Синнера и вышел на Алькараса
Синнер — о поражении от Медведева: «Уже утром я чувствовал себя не очень хорошо, но это не умаляет заслуг Даниила»
Затащит ли Беллингем Англию в финал Евро, как «Реал» в ЛЧ? Смотри матч с Нидерландами с фрибетом до 15 000 рублей в FONBET
Медведев обновил рекорд России по полуфиналам «Большого шлема». Там Даниила ждет Алькарас
Уимблдон-2024, результаты 9 июля: Медведев победил Синнера, Алькарас обыграл Пола
Паолини вышла в полуфинал Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Синнер — о поражении от Медведева: «Уже утром я чувствовал себя не очень хорошо, но это не умаляет заслуг Даниила»