Кафельников поделился мнением о борьбе за первую строчку рейтинга АТР в этом сезоне

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о борьбе за первую строчку рейтинга АТР в этом сезоне.

«Алькарасу всего 19 лет, сил пока может не хватать. В этом сезоне ротация в топе мирового рейтинга может быть большая. Многое зависит от того, как будут выступать конкуренты. И Джокович, и Медведев могут стать первыми в мире, вариантов много. И будет интересно за этой борьбой наблюдать», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

По результатам первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open сместить Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга могут серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.