Кафельников положительно оценил игру Павлюченковой против Соболенко

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры Анастасии Павлюченковой против Арины Соболенко в 1/4 финала Australian Open-2025.

«Впечатления самые что ни на есть положительные, она порадовала и превзошла мои ожидания. Понравилось, что она выложилась, боролась. У нее были шансы на победу — вот это понравилось», — сказал Кафельников «СЭ».

В четвертьфинальном матче 33-летняя спортсменка в трех сетах уступила первой ракетке мира — 2:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В полуфинале Australian Open Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой. 26-летняя белоруска выигрывала турнир «Большого шлема» в Мельбурне два года подряд.

(Александр Абустин)