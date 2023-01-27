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«Большой шлем»

Сегодня, 10:18

Кафельников — о поражении Хачанова: «Карен сотворил чудо. Никаких претензий быть не может»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса (6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6) в полуфинале Australian Open-2023.

«Я думаю, что очень большую роль сыграл психологический фактор. Когда у вас счет личных встреч 0:5 в пользу соперника, это накладывает свое давление. У Карена были моменты, были шансы, где он мог зацепиться. Он боролся, никаких претензий в его адрес быть не может. Он нам подарил почти три часа игры. Матч должен был закончиться 3:0 в пользу Циципаса, но Карен сделал чудо в третьем сете. Конечно, Карен и так прыгнул выше головы на этом Australian Open. Мы не ожидали, что Карен будет играть за право выйти в финал турнира «Большого шлема». Но соперник был не по зубам», — сказал Кафельников «СЭ».

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. На счету 26-летнего россиянина 10 эйсов, ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. У 24-летнего грека 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале Циципас встретится с победителем в паре Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Карен Хачанов&nbsp;&mdash; Стефанос Циципас: матч 1/2 финала Australian Open. Хачанов — Циципас: кто выйдет в финал Australian Open? Онлайн-трансляция матча
Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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