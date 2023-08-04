Кафельников считает, что теннисист Рублев способен выиграть US Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мнением о шансах Андрея Рублева выиграть US Open.

«Рублеву, конечно, реально преодолеть четвертьфинал на Открытом чемпионате США. Но сколько уже было осечек? Я не попаду в точку, но порядка семи раз он играл в четвертьфиналах и ни разу в полуфинал турнира «Большого шлема» не выходил. Думаю, подсознательно это сидит в голове: «Я игрок только четвертьфиналов». Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

25-летний Рублев является седьмой ракеткой мира и победителем 14 турниров ATP. На турнирах «Большого шлема» россиянин не проходил далее четвертьфинала, теннисист добирался до этой стадии 8 раз.

US Open пройдет с 28 августа до 10 сентября.