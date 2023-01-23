Кафельников считает, что у Рублева очень маленькие шансы обыграть Джоковича в четвертьфинале Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» оценил шансы на победу россиянина Андрея Рублева над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open.

«Бороться с Джоковичем Рублев сможет, но победить — я не уверен. Учитывая его нынешнюю форму и то, как сейчас играет Новак, думаю, что шансы на победу Рублева очень маленькие», — сказал Кафельников «СЭ».

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала Australian Open обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:2, 6:1, 6:2.