Калинина обыграла Квитову во втором круге Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла чешку Петру Квитову во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут.

39-я ракетка мира Калинина 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету 15-й ракетки мира Квитовой — 6 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге турнира Калинина сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) — Петра Квитова (Чехия, 15) — 7:5, 6:4