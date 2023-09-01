Калинская и Павлюченкова проиграли в первом круге US Open в парном разряде

Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти во второй круг турнира US Open. В двух сетах они проиграли американке Дженнифер Брэди и бразильянке Луиза Стефани — 1:6, 4:6.

Следующими соперницами американо-бразильской пары будут россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

?Первый круг

Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Анна Калинская/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 6:4