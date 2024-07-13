Калинская написала пост о своем выступлении на Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями после выступления на Уимблдоне.

Спортсменка дошла до четвертого круга и проиграла четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. При счете 6:3, 3:0 в пользу Рыбакиной Калинская снялась с матча.

«Спасибо, Уимблдон, не так я хотела закончить свой турнир, но всегда было удивительно играть на травяных кортах. Пора отдыхать и восстановить силы для соревнований на харде», — написала теннисистка.