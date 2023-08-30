Калинская проиграла Кырсте и не смогла выйти в третий круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Румынии Соране Кырсте (3:6, 4:6) во втором круге US Open. Матч продолжался 1 час 6 минут. Калинская сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Кырсти — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В следующем круге Кырстя встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Сорана Кырстя (Румыния, 30) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4