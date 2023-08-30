Калинская проиграла Кырсте и не смогла выйти в третий круг US Open

30 августа, 23:19
Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Румынии Соране Кырсте (3:6, 4:6) во втором круге US Open. Матч продолжался 1 час 6 минут.
Калинская сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Кырсти — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Кырстя встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кырстя (Румыния, 30) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:4