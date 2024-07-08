Калинская снялась с матча против Рыбакиной на Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела доиграть матч против Елены Рыбакиной из Казахстана в четвертом круге Уимблдона.

Россиянка снялась при счете 3:6, 0:3. Перед этим Калинская брала медицинский тайм-аут в первом сете из-за дискомфорта в области шеи.

Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее следующий соперницей станет победительница пары Элина Свитолина (Украина, 21) — Ван Синьюй (Китай).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Анна Калинская (Россия, 17) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока