Калинская вышла во второй круг US Open

Сегодня, 23:23
Российская теннисистка Анна Калинская победила американку Лорен Дэвис в первом круге US Open — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 8 минут.
Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Анна Бондар (Венгрия) — Бернарда Пера (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 6:2