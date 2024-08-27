Калинская вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская победила американку Лорен Дэвис в первом круге US Open — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Анна Бондар (Венгрия) — Бернарда Пера (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 6:2