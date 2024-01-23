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Сегодня, 10:41

Каливод оценил шансы теннисиста Медведева победить Хуркача на Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Каливод считает, что российский теннисист Даниил Медведев будет иметь больше шансов на победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против поляка Хуберта Хуркача, если сумеет втянуть его в свои варианты розыгрыша очков.

«Шанс на выход в полуфинал есть у каждого. Зная росто-весовые и технические показатели Хуркача, безусловно, одним из его аргументов является подача. Медведев умеет варьировать прием подачи, проводить хитроумные комбинации. Если он втянет поляка в свои варианты розыгрыша, то у Медведева будут неплохие шансы, думаю — 60/40», — приводит слова Каливоды ТАСС.

Медведев встретится с Хуркачем в среду, 24 января. Начало — в 03.00 по московскому времени. В 1/8 финала россиянин обыграл португальца Нуну Боржеша (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1).

Источник: https://tass.ru/sport/19791037
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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