Каливод — о Звонаревой: «Ее самоотдача и любовь к теннису выше всяких похвал»

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о шансах россиянки Веры Звонаревой в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд на победу в финальном матче US Open-2023.

«Звонареву я знаю уже очень давно и скажу честно: я просто в восторге от ее выхода в финал. Вера является прекрасным примером для подражания, а ее самоотдача и любовь к теннису просто выше всяческих похвал. Не побоюсь сказать, что их дуэт с Зигемунд является фаворитом в матче. Они очень сыгранная пара, что непременно даст результат», — цитирует Каливода RT.

В финале Открытого чемпионата США в парном разряде Звонарева и Зигемунд сыграют с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф и представительницей Канады Габриэлой Дабровски. Матч состоится 10 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.