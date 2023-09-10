Каливод: «Джокович не стремится подавать навылет, что должно сыграть на руку Медведеву»

Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в преддверии их финального матча на US Open.

«На мой взгляд, этот финал является просто эпохальным событием по своему масштабу, особенно для российского тенниса в целом. Даня прекрасно подготовился со своими тренерами и консультантами к матчу с Алькарасом. Его тактика на игру дала прекрасный результат. Уверен, штаб Даниила вновь проведет глубинную работу, чтобы настроиться на Джоковича. Однако важно помнить и то, что это будет противостояние хорошо знакомых друг другу теннисистов. У обоих есть амбиции и жажда одержать победу. Конечно же, Новак будет фаворитом в этой игре, но сражаться с ним можно. Медведев в отличном состоянии, чтобы навязать ему борьбу. Серб не стремится подавать эйсом, что должно сыграть на руку Дане, ведь он любит принимать подальше от сетки. Это будет невероятно интересный матч», — цитирует Каливода RT.

Матч между Медведевым и Джоковичем пройдет 10 сентября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.