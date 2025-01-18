Каливод высоко оценил игру российских теннисисток на Australian Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал результаты российских теннисисток на Australian Open.

«Девочки очень радуют своими результатом и показывают достойную игру. Особенно на фоне ребят, из которых никто не вышел в четвертый круг. Приятно, что продолжают борьбу представители разных поколений. Сложно сказать, как далеко еще они могут пройти, но может быть кто-то из них еще сможет дойти до финальных стадий в парах», — приводит слова Каливода ТАСС.

Теннисистки Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова добрались до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.