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Сегодня, 16:38

Камельзон: «Думаю, что с игрой, которую показывает Хачанов, уже пора снова забираться в десятку рейтинга»

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступление российского теннисиста Карена Хачанова в матче против Александоа Ковачевича.

«Классная победа, просто классная. Думаю, что с игрой, которую Хачанов показывает, уже пора снова забираться в десятку рейтинга. Это хороший старт на Australian Open», — приводит слова Комельзона Metaratings.ru.

Сегодня, 17 января, состоялась игра второго раунда турнира Australian open — 2024, проходящий в Мельбурне (Австралия). Хачанов противостоял американцу Александру Ковачевичу. Россиянин выиграл со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Сейчас российский теннисист занимает 15-е место в рейтинге ATP.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Карен Хачанов
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