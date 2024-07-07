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Сегодня, 22:03

Рахимова и Хромачева не смогли выйти в третий круг Уимблдона в парном разряде

Руслан Минаев
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Россиянки Камилла Рахимова и Ирина Хромачева выбыли во втором круге Уимблдона в парном разряде.

Дуэт уступил паре Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 5:7. Матч длился 2 часа 41 минуту.

За выход в 1/4 финала травяного «мейджора» Дабровски и Рутлайфф сыграют с парой Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:5

Источник: Сетка Уимблдона
Уимблдон
Ирина Хромачева
Камилла Рахимова
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