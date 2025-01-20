Рахимова и Соррибес Тормо вышли в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес Тормо в 1/8 финала парного турнира Australian Open обыграли китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (10:8). На счету россиянки и испанки 12 реализованных брейк-пойнтов из 15, а также 1 двойная ошибка.

В четвертьфинале Рахимова и Соррибес Тормо встретятся с россиянками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 3:6, 6:3, 7:6 (10:8)