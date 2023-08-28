Россиянин Аслан Карацев и чех Иржи Лехечка скрестят ракетки в рамках первого круга US Open в понедельник, 28 августа. Ориентировочное время начала матча — в 21.15 по московскому времени. Игроки ранее не встречались на корте друг с другом.

Легалных трансляций Открытого чемпионата США в России нет. В прямом эфире матч будет доступен на официальном сайте турнира. Также видеотрансляция игры будет доступна по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Представитель России — 77-ая ракетка мира, Лехечка занимает 29-е место в рейтинге ATP.

Призовой фонд турнира — 65 миллионов долларов.

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