Карацев не смог пробиться во второй круг парного мужского турнира на Уимблдоне

Сегодня, 17:27
Россиянин Аслан Карацев и немец Даниэль Альтмайер вылетели в первом круге парного мужского турнира на Уимблдоне-2023.
Спортсмены уступили первой сеяной паре турнира, нидерландцу Весли Колхофу и британцу Нилу Скупски в двух сетах — 3:6, 5:7.
Во втором круге Колхоф и Скупски встретятся с австралийцами Ринки Хиндзикатой и Джейсоном Каблером.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) — Даниэль Альтмайер/Аслан Карацев (Германия/Россия) — 6:3, 7:5