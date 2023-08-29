Карацев обыграл Легечку и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге US Open обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 29-летнего россиянина 8 эйсов, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Во втором круге Карацев встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:3 US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»