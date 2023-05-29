Карацев обыграл Попырина в первом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 16:51
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл австралийца Алексея Попырина в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
Спортсмены провели на корте 3 часа.
Россиянин совершил 7 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17.
Австралиец девять раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге турнира Карацев встретится с победителем матча Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, Q) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2