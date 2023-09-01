Карацев проиграл Шелтону в третьем круге US Open

Российский теннисист Аслан Карацев не смог обыграть американца Бена Шелтона в третьем круге US Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 в пользу Шелтона. Спортсмены провели на корте 2 часа 18 минут.

77-я ракетка мира Карацев сделал в матче 2 эйса, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 47-й ракетки мира Шелтона 26 подач навылет, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим сопреником 20-летнего американца станет Томми Пол (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:0