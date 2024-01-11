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Сегодня, 08:21

Карацев снялся с Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.

2 января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

Карацева увезли с корта в коляске с пакетом льда на колене.

Таким образом, из россиян в основной сетке турнира выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Теннис
Australian Open
Аслан Карацев
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