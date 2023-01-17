Карацев уступил Димитрову в трех сетах и вылетел в первом круге Australian Open

Россиянин Аслан Карацев не смог выйти во второй круг Australian Open. В первом круге теннисист уступил болгарину Григору Димитрову в трех сетах — 6:7 (3:7), 5:7, 2:6. Во втором круге Димитров встретится с сербом Ласло Джере, который победил бельгийца Зизу Бергса (6:4, 1:6, 6:4, 6:1). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Григор Димитров (Болгария, 27) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2 Ласло Джере (Сербия) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:4, 1:6, 6:4, 6:1