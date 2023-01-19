Карацев в паре с Лайовичем проиграл в первом круге Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев и серб Душан Лайович проиграли в первом круге парного турнира Australian Open-2023. Теннисисты не смогли обыграть мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуара Роже-Васслена — 4:6, 4:6. Во втором круге Australian Open Гонсалес и Роже-Васслен сыграют с победителями матча Франсишку Кабрал/Жоау Соуза (Португалия) — Никола Чачич/Айсам-уль-Хак Куреши (Сербия/Пакистан). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Парный разряд Первый круг Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 15) — Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — 6:4, 6:4