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«Большой шлем»

Сегодня, 06:19

Карацев в паре с Лайовичем проиграл в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев и серб Душан Лайович проиграли в первом круге парного турнира Australian Open-2023.

Теннисисты не смогли обыграть мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуара Роже-Васслена — 4:6, 4:6.

Во втором круге Australian Open Гонсалес и Роже-Васслен сыграют с победителями матча Франсишку Кабрал/Жоау Соуза (Португалия) — Никола Чачич/Айсам-уль-Хак Куреши (Сербия/Пакистан).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 15) — Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Аслан Карацев
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