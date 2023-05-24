Карацев вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над Ником Хардтом из Доминиканской республики во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Карацев сделал 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Хардта 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Карацев вышел в финал квалификации, где встретится с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Николас Морено-Де-Альборан (США).