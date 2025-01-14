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Сегодня, 01:30

Карен Хачанов — Адриан Маннарино: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Карен Хачанов и Адриан Маннарино встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Карен Хачанов встретится с французом Адрианом Маннарино в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 ноября. Игра будет проходить в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча выйдет во второй круг турнира, где встретится с Габриэлем Диалло или Люкой Нарди.

Хачанов является 19-й ракеткой мира, Маннарино занимает в мировом рейтинге ATP 75-е место. На предыдущем Australian Open оба игрока дошли до четвертого круга (1/8 финала).

Теннис
Адриан Маннарино
Карен Хачанов
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