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Сегодня, 20:00

Карен Хачанов — Александр Ковачевич: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Хачанов — Ковачевич начнется в 04.30 17 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото AFP
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15-я ракетка мира из России Карен Хачанов сыграет против американского теннисиста Александра Ковачевича во втором круге Australian Open в ночь на 17 января. Их встреча на корте в Мельбурне начнется в 04.30 по московскому времени.

В России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию игры Хачанов — Ковачевич можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния Открытого чемпионата Австралии.

В прямом эфире матчи турнира «Большого шлема» в Австралии доступны по подписке в EurosportPlayer.

Ранее, 15 января, 27-летний Хачанов победил немца Даниэля Альтмайера в четырех сетах в первом круге Australian Open — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), а 27-летний Ковачевич оказался сильнее чилийца Алехандро Табило — 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 1:6, 6:1, 6:3.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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Australian Open 2024: матчи россиян 17 января — время начала и где смотреть