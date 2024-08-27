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Сегодня, 16:00

Карен Хачанов — Дэниэл Эванс: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Хачанов сыграет против Эванса из Великобритании в первом круге US Open 27 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет против Дэниела Эванса из Великобритании в первом круге US Open в вторник, 27 августа. Начало — ориентировочно в 19:30 по московскому времени.

Счет личных встреч между ними — 4:0 в пользу британца. Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Старт Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Хачанова. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Карен Хачанов
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