Хачанов победил Диалло и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл канадца Габриэля Диалло в матче второго круга Australian Open — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 3 часа 16 минут. 28-летний россиянин сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5). Следующий соперник Хачанова определится в матче Алекс Микельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия). Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг Карен Хачанов (Россия, 19) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3 Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2