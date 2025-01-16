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Сегодня, 07:44

Хачанов победил Диалло и вышел в третий круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов переиграл канадца Габриэля Диалло в матче второго круга Australian Open — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 16 минут. 28-летний россиянин сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующий соперник Хачанова определится в матче Алекс Микельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 19) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)

Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 6:2

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Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
Денис Шаповалов
Карен Хачанов
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