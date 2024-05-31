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Сегодня, 08:35

Хачанов — о вылете с «Ролан Гаррос»: «Никак нельзя объяснить, в голове полный бардак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал сенсационное поражение от словака Йозефа Ковалика во втором круге «Ролан Гаррос».

28-летний россиянин проиграл в пяти сетах — 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Ковалик занимает 145-е место в рейтинге ATP.

«Никак нельзя объяснить произошедшее. Впервые проиграл с 2:0 по сетам. Я пока не готов анализировать, я разочарован, расстроен. В голове полный бардак», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Ковалик сыграет с датчанином Хольгером Руне. Игра пройдет в субботу, 1 июня.

Источник: «Чемпионат»
Теннис
Ролан Гаррос
Карен Хачанов
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