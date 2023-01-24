Хачанов: «Я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы в четвертьфинале Australian Open над американцем Себастьяном Кордой (7:6 (7:5), 6:3, 3:0).Оппонент россиянина снялся с матча из-за травмы запястья.

«Естественно, я не так хотел закончить матч. До определенного момента у нас шла очень хорошая борьба. Себастьян обыграл одного из моих друзей — Даниила, в трех сетах. В пяти сетах победил Хуркача. Показывает отличный теннис, поаплодируйте ему. А я отлично себя чувствую, очень доволен уровнем игры и тем, как борюсь. С нетерпением жду первого полуфинала в Австралии», — заявил Хачанов в послематчевом интервью на корте.

Хачанов вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).