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«Большой шлем»

7 сентября, 08:47

Хачанов — 10-й теннисист из России в полуфинале «Большого шлема»

Карен Саркисян
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4) в матче 1/4 финала US Open-2022.

Таким образом, Хачанов стал 10-м теннисистом из России, дошедшим до полуфинала турниров «Большого шлема».

Ранее до 1/2 US Open доходили россияне Марат Сафин, Евгений Кафельников, Даниил Медведев, Николай Давыденко, Александр Метревели, Михаил Южный, Андрей Чесноков;
Александр Волков, Аслан Карацев.

В четверг, 8 сентября, 26-летний россиянин сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом в полуфинале US Open-2022.

Теннис
US Open
Карен Хачанов
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Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

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