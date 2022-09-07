7 сентября, 08:47
Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4) в матче 1/4 финала US Open-2022.
Таким образом, Хачанов стал 10-м теннисистом из России, дошедшим до полуфинала турниров «Большого шлема».
Ранее до 1/2 US Open доходили россияне Марат Сафин, Евгений Кафельников, Даниил Медведев, Николай Давыденко, Александр Метревели, Михаил Южный, Андрей Чесноков;
Александр Волков, Аслан Карацев.
В четверг, 8 сентября, 26-летний россиянин сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом в полуфинале US Open-2022.