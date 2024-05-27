Россиянин Карен Хачанов сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом в первом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Игра пройдет на седьмом корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 13.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В прямом эфире трансляцию встречу Хачанов — Нагал можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний представитель России — 18-ая ракетка мира. 26-летний индийский теннисист — 95-й номер мирового рейтинга.

В прошлом году Хачанов дошел до 1/4 финала «Ролан Гаррос», где в четырех партиях уступил Новаку Джоковичу — 6:4, 6:7, 2:6, 4:6. Серб — действующий чемпион турнира.