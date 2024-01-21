Сегодня, 04:00
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала Australian Open в воскресенье, 21 января. Начало — ориентировочно в 08:00 (по московскому времени).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня на Australian Open.
В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
22-летний Синнер — победитель десяти турниров ATP, в том числе девяти хардовых. Янник является 4-й ракеткой мира.
27-летний Хачанов на уровне ATP выиграл пять титулов в одиночном разряде, все из них — на харде. В нынешнем сезоне Карен выступил на турнире в Гонконге, где уступил в первом же матче.
Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.
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