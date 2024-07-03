Алькарас вышел в третий круг Уимблдона

Сегодня, 18:33
Испанец Карлос Алькарас победил австралийца Александра Вукича во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 51 минуту.
Третья ракетка мира вышел в третий круг и встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию третьего игрового дня турнира «Большого шлема» в Лондоне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Вукич (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:2
Уго Умбер (Франция, 16) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (11:9), 6:1, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:3
Брэндон Накашима (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2