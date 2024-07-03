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Сегодня, 18:33

Алькарас вышел в третий круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас победил австралийца Александра Вукича во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 51 минуту.

Третья ракетка мира вышел в третий круг и встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию третьего игрового дня турнира «Большого шлема» в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Вукич (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:2

Уго Умбер (Франция, 16) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (11:9), 6:1, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:3

Брэндон Накашима (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2

Первый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (8:6), 4:6, 5:7, 7:6 (8:6), 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
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