Алькарас — Медведев: во сколько начало трансляции полуфинала Уимблдона

В пятницу, 14 июля, состоятся полуфинальные матчи на турнире серии «Большого шлема» Уимблдон. Вторым заходом свой матч проведут россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуб лаун-тенниса и крокета и начнется не ранее 17:00.

Победитель матча сыграет в финале Уимблдона с триумфатором встречи Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

В предыдущем раунде турнира «Большого шлема»,Алькарас победил датчанина Хольгера Руне (7:6 (7:3), 6:4, 6:4), а Медведев оказался сильнеее американца Кристофера Юбэнкса (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1)

В России нет официальных видеотрансляций Уимблдона-2023. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния Джокович — Синнер можно на сайте «СЭ». Также за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований