Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open, Дрейпер снялся после второго сета

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии-2025.

В четвертом круге испанец встречался с британцем Джеком Дрейпером, который снялся после поражений в первых двух сетах — 5:7, 1:6.

В 1/4 финала Алькарас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) - Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — 7:5, 6:1 отказ 2-го игрока