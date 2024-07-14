Алькарас: «Я пока не считаю себя таким же чемпионом, как Джокович»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы на Уимблдонском турнире-2024.

В финале 21-летний спортсмен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

«Я давал интервью в 11 или 12 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать», — сказал испанец после матча.

Также он прокомментировал то, что стал шестым теннисистом, выигравшим «Ролан Гаррос» и Уимблдон в один год.

«Для меня огромная честь быть в одном списке с такими игроками, как Джокович, которые выиграли эти турниры в один год. Я пока не считаю себя таким же чемпионом, как они, но постараюсь продолжать строить свой путь. Это важный момент для меня», — добавил испанец.

В общей сложности на счету Алькараса четыре победы в турнирах «Большого шлема». На счету 37-летнего Джоковича 24 титула, он является рекордсменом по этому показателю.