Алькарас — о пятисетовой победе над Синнером: «На «Ролан Гаррос» надо страдать»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинальном матче 21-летний испанец в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа и 12 минут.

«Как выигрывать матчи, в которых ты мучаешься? Надо найти радость в мучении. Это главное. Особенно здесь, на грунте, на «Ролан Гаррос», где длинные розыгрыши, долгие матчи, пять сетов. Надо страдать, и я много раз говорил команде, что надо получать удовольствие от страдания», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал «мэйджора» в Париже. За трофей он сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).