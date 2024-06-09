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Сегодня, 21:22

Алькарас обратился к своей команде после победы в финале «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото AFP
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил свою команду за вклад в его победу на «Ролан Гаррос»-2024.

9 июня испанец в финале Открытого чемпионата Франции обыграл немца Александра Зверева – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Последний месяц моя команда проделывала невероятную работу. Мы много боролись с моей травмой. Вернувшись в Мадрид, я чувствовал себя неважно, в следующие недели у нас было множество сомнений.

Приехать сюда, не тренируясь достаточно...Я очень благодарен за то, что у меня есть такая команда. Люди, которые меня окружают. Я знаю, что все в моей команде отдают свои сердца только для того, чтобы я совершенствовался как игрок и личность, чтобы я рос. Я очень благодарен. Я называю вас командой, но это семья», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Испанец выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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