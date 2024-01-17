Алькарас сыграет с Сонего во втором круге Australian Open-2024 18 января

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Италии Лоренцо Сонего скрестят ракетки в рамках второго круга Australian Open-2024 18 января. Ориентировочное время начала матча — 05.30 по московскому времени.

Официальной трансляции турниров «Большого шлема», ATP и WTA в России нет. В прямом эфире бесплатно матч Алькарас — Сонего можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге испанский теннисист обыграл француза Ришара Гаске со счетом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2. 46-й номер мирового рейтинга был сильнее Дэниэла Эванса из Великобритании (4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 7:6 (7:4).

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