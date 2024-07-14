Джокович и Алькарас сыграют в финале Уимблдона-2024 14 июля

Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас сыграют в финале Уимблдона-2024 в воскресенье, 14 июля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матча Джокович — Алькарас можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Теннисисты встречались друг с другом пять раз. Три победы одержал Джокович — в полуфинале «Ролан Гаррос» в 2023-м (6:3, 5:7, 6:1, 6:1), в полуфинале Цинциннати-2023 (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и в полуфинале Итогового турнира (6:3, 6:2).

Алькарас одержал две победы — в полуфинале Мадрида-2022 (6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) и в финале Уимблдона (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).