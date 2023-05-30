Алькарас: «Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением о своих успехах.

«Мне было около 10 лет, когда я начал задумываться о профессиональной карьере, о своих мечтах. В том возрасте я начал думать, и это прекрасное чувство, когда понимаешь, что это все произошло со мной спустя десять лет. Это какое-то сумасшествие для меня. Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один, знать, что я быстро достиг своей мечты!» — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Также испанский теннисист высказался о любви болельщиков.

«На «Ролан Гаррос» я чувствую любовь людей. Я не знаю, поддерживают ли меня фанаты отсутствующего Рафаэля Надаля или нет, но я чувствовал [в матче первого круга] энергию толпы. Я чувствовал любовь, и это здорово», — сказал Алькарас.

В первом круге «Ролан Гаррос» Алькарас одержал победу над итальянцем Флавио Коболли (6:0, 6:2, 7:5). В следующем раунде он встретится с японцем Таро Даниэлем.