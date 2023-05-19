Алькарас — Надалю: «Надеюсь, ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал отказ 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля от участия в «Ролан Гаррос».

«Удачи, Рафа! Очень больно и грустно для всех, что ты пропустишь «Ролан Гаррос» и, возможно, не сыграешь больше в этом году, но я надеюсь, что 2024-й станет для тебя отличным годом и ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион, которым ты и являешься», — написал Алькарас в Twitter.

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» пропустит турнир впервые с 2004 года. Также испанский теннисист объявил, что в 2024 году может завершить карьеру.